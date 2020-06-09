Майдугури, Нигерия, , 08:12 — REGNUM Исламистские боевики убили шестерых военнослужащих армии Нигерии в результате нападения на военную базу на северо-востоке страны. Об этом сообщает информационное агентство AFP со ссылкой на военные источники.

По информации журналистов агентства, во время атаки объекта вблизи Майдугури боевики использовали грузовики, оснащенные пулеметами.

Как сообщили источники, злоумышленники вынудили военных уйти в беспорядочное отступление.

Повстанцы, как полагают военные, принадлежат к отколовшейся от террористической группировки «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «Западноафриканской провинции Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

После атаки боевики разграбили оружие и сожгли здания, прежде чем отступить, когда нигерийские войска атаковали с воздуха.

По информации журналистов издания, боевики убили 30 мирных жителей в этом же районе в феврале.