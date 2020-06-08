Улан-Удэ, , 11:57 — REGNUM Следователи в Бурятии возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении смертельного ДТП. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по республике, авария произошла вечером 7 июня в Улан-Удэ.

40-летний мужчина в тот день распивал спиртное со знакомым. К вечеру он поехал на машине в магазин, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

«При движении по одной из улиц на высокой скорости, мужчина не справился с управлением, выехал на тротуар и сбил шедших по нему двух 13-летних девочек, которые возвращались домой», — отметили в ведомстве.

В результате одна из девочек скончалась на месте, вторую госпитализировали с многочисленными травмами. Пострадал также пассажир, находившийся в машине. Водителя поместили в изолятор после оказания медицинской помощи. В настоящее время решается вопрос о заключении его под стражу.

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