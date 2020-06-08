Багдад, , 23:32 — REGNUM На авиабазе Кэмп Таджи в Ираке потерпел крушение американский военно-транспортный самолет Lockheed C-130 Hercules. Об этом сегодня, 8 июня, сообщает телеканал Sky News Arabia.

По имеющимся данным, военно-транспортный самолет С-130 ВВС США потерпел крушения при посадке на авиабазе Кэмп Таджи в Ираке. Самолет вынесло за пределы взлетно-посадочной полосы и он загорелся.

На месте крушения работают пожарные команды.

Официального подтверждения этой информации пока нет.