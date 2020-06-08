Каменск-Шахтинский, Ростовская область, , 22:57 — REGNUM Три административных протокола было составлено на девушку, протащившую сотрудника ГИБДД на двери своего автомобиля в Ростовской области. Об этом 8 июня сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Инцидент произошёл в городе Каменск-Шахтинский. По предварительной информации, к девушке, слушавшей музыку в автомобиле посреди улицы, подошёл сотрудник ГИБДД для проверки документов и попросил убавить звук. Девушка отказалась и попыталась уехать, зацепив дверью автомобиля сотрудника и протащив его по дороге около 15 метров.

Сотрудник полиции получил травмы, нарушительница была задержана. Проходить медицинское освидетельствование на алкоголь водитель отказалась. В отношении девушки были составлены протоколы по статьям КоАП «Невыполнение водителем транспортного средства законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения», «Оставление водителем в нарушение ПДД места ДТП, участником которого она являлась» и «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».

Ранее ИА REGNUM сообщало о нападении на сотрудника полиции в городе Каменск-Шахтинском Ростовской области нарушителя масочного режима.

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