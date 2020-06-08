Екатеринбург, , 22:15 — REGNUM Один человек погиб, двое пострадали в результате наезда микроавтобуса на пешеходов в центре Екатеринбурга. Об этом 8 июня сообщает пресс-служба УГИБДД по Свердловской области.

Авария произошла на перекрёстке улиц Малышева и Мамина-Сибиряка около 19:00 (17:00 мск). По предварительным данным, водитель микроавтобуса Fiat Ducato поехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с Hyundai Accent. От удара микроавтобус отбросило в сторону пешеходного перехода, где он сбил троих человек. Водитель Fiat Ducato сделал попытку сбежать с места ДТП, но был пойман очевидцами происшествия.

В результате ДТП на месте погибла женщина 1974 года рождения, ещё двое пешеходов, мужчина и женщина, были госпитализированы с тяжёлыми травмами в городскую больницу №23.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов, причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о массовом ДТП с участием пассажирского автобуса в Туле, в результате которого пострадали пять человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В массовом ДТП с автобусом в Туле пострадали пять человек