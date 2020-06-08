Лондон, , 17:25 — REGNUM В ходе разгона акции протеста против расовой дискриминации пострадали 36 сотрудников полиции в Лондоне. Об этом 8 июня сообщает пресс-служба Скотленд-Ярда.

Как пояснили в полиции, акция протеста в основном носила мирный характер. За различные нарушения были задержаны 36 агрессивно настроенных демонстрантов.

В ходе разгона акции протеста в течение ночи с 7 на 8 июня о травмах сообщили 35 сотрудников полиции. Из них двум офицерам полиции потребовалась госпитализация.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании 12 человек из числа участников акции протеста против расизма и полицейского насилия.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал предательством нападения участников акций протеста на сотрудников полиции.

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