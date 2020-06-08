Санкт-Петербург, , 09:57 — REGNUM В Санкт-Петербурге правоохранительные органы задержали 49-летнего мужчину, который во время конфликта с 17-летним юношей в подъезде жилого дома избил его, а затем нанес несколько смертельных ранений ножом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Конфликт произошел в одном из домов по Лыжному переулку в Приморском районе города в ночь на 7 июня. Сообщение о потасовке на пульт дежурного 112 поступило около 02:52 мск. На место оперативно прибыли сотрудники полиции и медики. Несмотря на оказанную помощь, молодой человек от полученных травм скончался в автомобиле скорой. Неподалеку от места преступления удалось задержать подозреваемого.

Как уточнили в пресс-службе ГСУ СКР по Санкт-Петербургу, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство». Из материалов уголовного дела следует, что подозреваемый во время внезапного конфликта жестоко избил 17-летнего подростка, а также нанес ему не менее двух ударов ножом.

«Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения и предъявлении ему обвинения», — сообщили в СКР.