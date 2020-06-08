Сеул, , 08:51 — REGNUM 8 июня в Южной Корее зафиксировали подземные толчки. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей метеорологической службы страны.

Согласно опубликованным данным, землетрясение 2,1 балла произошло 0:52:10 по местному времени в 17 км к юго—юго-западу о города Кимчхон провинции Кёнсан-Пукто. Очаг залегал на глубине 5 км.

Представители метеорологической службы Южной Кореи сообщили: «Несмотря на то, что вибрации были ощутимы, они недостаточно велики, чтобы нанести ущерб».

Напомним, что предыдущее землетрясение на Корейском полуострове произошло 4 июня в 5 км к востоку — северо-востоку от северокорейского города Сонним провинции Хванхэ-Пукто.