Баунтовский район, Бурятия, , 07:34 — REGNUM Судебные приставы в Бурятии конфисковали в пользу государства 9 кг золота и серебра, изъятых в рамках уголовного дела у двух жителей Баунтовского района. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе управления ФССП по республике, дело было возбуждено по статье за незаконный оборот драгоценных металлов.

«В рамках исполнительных производств судебные приставы передали из правоохранительных органов предмет конфискации в виде слитков и шлихового золота, содержащих сплавы золота и серебра, на общую массу свыше 9 кг в Гохран России для обращения в доход государства. На основании акта ареста и приема-передачи исполнительные производства окончены фактическим исполнением», — отметили в управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Баунтовском районе был вынесен приговор работнику золотодобывающего предприятия, который за несколько месяцев незаконно добыл около 5 кг шлихового золота на сумму 7 млн рублей. Мужчину в марте 2020 года приговорили к 2 годам лишения свободы условно, а также штрафу в 300 тыс. рублей.

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