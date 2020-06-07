Норильск, Красноярский край, , 09:25 — REGNUM В рамках постоянно ведущегося специалистами Росприроднадзора мониторинга с начала чрезвычайной ситуации в Норильске, связанной с разливом 20 тыс. тонн топлива на ТЭЦ-3, было взято 80 разных проб. Об этом 7 июня рассказал журналистам первый заместитель главы МЧС РФ Александр Чуприян.

По его словам, специалисты Росприроднадзора постоянно ведут в районе ЧС забор различных проб.

«Таких проб за все время с начала ЧС уже 80 — 60 на воде, 20 на грунте», — заявил Чуприян.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Норильск из Дудинки для содействия в устранении чрезвычайной ситуации выехали специалисты арктического поисково-спасательного отряда МЧС РФ.