Норильск, Красноярский край, , 08:34 — REGNUM В Норильск из Дудинки для содействия в устранении чрезвычайной ситуации (ЧС), связанной с разливом 20 000 тонн дизельного топлива на ТЭЦ-3, выехали специалисты арктического поисково-спасательного отряда МЧС РФ. Об этом 7 июня сообщает пресс-служба ведомства по Красноярскому края.

«Специалисты Дудинского арктического поисково-спасательного отряда (АПСО) МЧС России выдвинулись в Норильск», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также в нем указывается, что от Дудинского АПСО в мероприятиях по содействию в ликвидации последствий ЧС в Норильске будут принимать участие девять сотрудников спасательной службы и шесть единиц техники, в числе которых — два снегоболотохода и два плавсредства.

При этом отмечается, что снегоболотоходы ускорят мобильность группы спасателей, поскольку могут передвигаться по тундре, не портя её покрытия.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 6 июня заместитель главы МЧС России Александр Чуприян заявил, что активная фаза ликвидации последствий масштабного разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске займет еще около двух недель.