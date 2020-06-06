Брест, Белоруссия, , 15:55 — REGNUM В Бресте мужчина подозревается в хищении более $29 000 и 10 000 белорусских рублей ($4200), которые находились в сейфе, сообщили 5 июня в пресс-службе Следственного комитета Белоруссии.

Сейф находился по месту проживания 49-летнего мужчины, обратившегося в милицию по факту кражи денежных средств из сейфа.

В ходе следствия было установлено, что к краже причастен 29-летний знакомый хозяина жилья, с которым они вместе ночью употреблял алкоголь по месту проживания пострадавшего. Уходя утром, подозреваемый похитил деньги, открыв сейф ключом, местонахождение которого ему было известно.

Подозреваемого задержали, похищенные из сейфа денежные средства были изъяты.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере.

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