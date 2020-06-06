Москва, , 12:06 — REGNUM Порядка 600 приусадебных участков, 15 жилых домов и 11 мостов остаются подтопленными дождевым паводком на территории семи областей Центрального федерального округа. Об этом сегодня, 6 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Зоны подтопления сохраняются в Тульской, Смоленской, Рязанской, Московской, Липецкой, Калужской областях и в Москве. Подтопления фиксируются на территории 22 муниципальных образований находятся 15 жилых домов, 11 низководных мостов, шесть участков автодорог и 572 приусадебных участка.

Наиболее число подтопленных участков фиксируется в Московской области — 289. Далее следует Калужская область — 205.