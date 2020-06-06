Штат Калифорния, США, , 08:14 — REGNUM В городе Редландс (штат Калифорния, США) при крушении одномоторного самолёта погибли не менее трёх человек. Об этом 5 июня сообщает телеканал CBS.

По информации шерифа местной полиции, на которого ссылается отделение телеканала, небольшой частный самолёт врезался в склон горы. По предварительной информации, на его борту находились три человека — никто из них не выжил. Других подробностей и причин случившейся трагедии не приводится.

К расследованию катастрофы подключились Федеральное управление гражданской авиации США и Национальный совет по безопасности на транспорте.

Как сообщало ИА REGNUM, в США при крушении небольшого частного самолёта на севере штата Джорджия 5 июня погибли пять человек, в том числе двое детей. Погибшая семья из четырёх человек летела из штата Флорида на похороны в Индиане.

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