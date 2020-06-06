Атланта, США, , 06:10 — REGNUM В США при крушении небольшого частного самолёта на севере штата Джорджия 5 июня погибли пять человек, в том числе двое детей. Об этом сообщает телекомпания Fox.

По данным шерифа, на которого ссылается местное отделение телекомпании, на этом самолёте на похороны в штат Индиана летела семья из Флориды. Все пять человек, которые находились на борту, погибли.

Федеральное управление гражданской авиации США сообщает, что этот небольшой самолёт перед катастрофой попал в шторм. Тем не менее, в настоящее время причину трагедии назвать ещё невозможно.