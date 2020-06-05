Сиена, Италия, , 18:45 — REGNUM Четыре человека, в том числе двое детей, погибли в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Милан — Неаполь в пятницу, 5 июня.

Трагедия произошла в районе Ареццо, в нескольких десятках километров от Сиены. Грузовой автомобиль столкнулся с двумя легковыми машинами.

На месте происшествия начато расследование. По предварительным данным, в ДТП пострадали еще шесть человек, в том числе двое несовершеннолетних. Раненые уже доставлены в больницы.