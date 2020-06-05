Ростов-на-Дону, , 16:24 — REGNUM В Ростовской области сотрудники «особого» отдела СКР завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя управления муниципальным заказом города Красный Сулин. Об этом ИА REGNUM сообщили в ведомстве 5 июня.

Как следует из материалов уголовного дела, в период с 2013 по 2018 год, действуя группой лиц по предварительному сговору, похитил путём заключения фиктивных муниципальных контрактов более 30 млн рублей. Затем в 2014 — 2015 годах подписал акты приёма работ по строительству и реконструкции коллекторов города. В действительности работы не были проведены. Сумма хищений превысила 24 млн рублей.

Подследственный свою вину признал и заключил сделку со следствием. Мужчина обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» (пять эпизодов) и п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».

Продолжаются следственные действия в отношении других участников преступления.