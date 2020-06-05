Москва, , 13:04 — REGNUM В жилом доме на юге Москвы произошёл пожар. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС столицы.

ЧП произошло по адресу улица Дорожная дом 7 корпус 3. В 12:25 в экстренные службы поступила заявка на возгорание в этом жилом доме.

«На место выехали пожарные подразделения. Что горело и площадь уточняются. В 12:45 возгорание было локализовано», — сообщили в экстренных службах.

Очевидцы, рассказавшие корреспонденту ИА о происшествии, слышали хлопок и считают, что случился взрыв. Они отметили, что в воздухе присутствует запах пороха.

Читайте ранее в этом сюжете: В Югре сгорел хостел — есть пострадавшие