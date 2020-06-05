Норильск, Красноярский край, , 11:46 — REGNUM В Красноярском крае проведена локализация места разлива дизельного топлива, собрано более 200 тонн горюче-смазочных материалов. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 июня в МЧС России.

По данным ведомства, в полевом лагере группировки МЧС под Норильском побывал глава МЧС России Евгений Зиничев. Лагерь автономен, оснащён всем необходимым и расположен вблизи места ЧС.

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Для расчистки грунта и реки задействованы спасатели Росморречфлота, сто спасателей Сибирского спасательного центра МЧС России из Новосибирской области. В ближайшее время ожидается прибытие аварийно-спасательной группы компании «Газпром нефть». Группировку спасателей планируют увеличить до пятисот специалистов.

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У спасателей имеется специальная техника, оборудование и инструменты.

Как сообщало ИА REGNUM, на севере Красноярского края произошла экологическая катастрофа, объявленная ЧС федерального характера. 29 мая на территории ТЭЦ-3 АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» разлилось около 20 тысяч тонн нефтепродуктов на значительной площади. Нефтепродукты попали в грунт и водные объекты.

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