Норильск, Красноярский край, , 06:42 — REGNUM Сотрудников авиационного отряда Росгвардии направили к месту розлива нефтепродуктов в Красноярском крае. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 июня в пресс-службе управления Росгвардии по краю.

Сотрудники авиационного отряда Росгвардии направлены к месту розлива нефтепродуктов в Красноярском крае Пресс-служба Управления Росгвардии по Красноярскому краю

В Норильск самолётом МЧС доставят расчёт комплекса беспилотных летательных аппаратов авиационного отряда особого назначения краевого управления Росгвардии.

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При помощи беспилотных летательных аппаратов будет произведена воздушная разведка рек Далдыкан и Амбарная, аэрофотосъёмка в режиме реального времени. Также могут быть обнаружены лица или объекты, представляющие интерес для правоохранительных органов.

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Расчёт беспилотников будет работать до полной ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае 29 мая произошла экологическая катастрофа, признанная чрезвычайной ситуацией федерального характера. На территории ТЭЦ-3 АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» разлилось около 20 тысяч тонн нефтепродуктов на значительной площади. Нефтепродукты попали в грунт и водные объекты.

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