Ниамей, , 11:26 — REGNUM Более 7000 человек бежали из своих домов после нападения боевиков на один из районов в Нигере, в котором проживают более 35 000 малийских беженцев и внутренне перемещенных лиц. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на сообщение Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

По словам пресс-секретаря УВКБ ООН в Нигере Жан-Себастьяна Жосса, большинство тех, кто был вынужден покинуть свои дома из-за нападения, были беженцами из Мали. По его словам, бежавшие от нападения были размещены в городе Телемс примерно в 27 км от места атаки.

Им не хватает предметов первой необходимости, такие как вода, продовольствие и медицинская помощь, отметил Жосс, добавив, что многие из перемещенных лиц, в том числе женщины и дети, были ранены. Он подчеркнул, что в настоящее время помощь перемещенным лицам оказывают гуманитарные организации и местные власти.

За последние несколько месяцев произошло резкое увеличение числа жестоких нападений в районе на границе Мали, Нигера и Буркина-Фасо. Как сообщают репортеры, здесь действуют боевики, связанные с группировками «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).