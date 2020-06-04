Норильск, Красноярский край, , 13:32 — REGNUM Избрана мера пресечения начальнику цеха норильской ТЭЦ-3, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Красноярского краевого суда.

Заседание по избранию меры пресечения начальнику цеха норильской ТЭЦ-3 Вячеславу Старостину состоялось 4 июня в Норильском городском суде.

Следствие обвиняет его по ст. 246 УК РФ («Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ»), а именно в халатности за несвоевременное информирование о ЧП. Следствие ходатайствовало перед судом о заключении Старостина под стражу.

Суд принял решение избрать ему меру пресечения — содержание под стражей по 31 июля (один месяц 30 суток).

Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая на севере Красноярского края произошла экологическая катастрофа. На территории ТЭЦ-3 АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» разлилось около 20 тысяч тонн нефтепродуктов. Площадь разлива оказалась значительной, нефтепродукты попали в грунт и водные объекты. После ЧП в Норильске был объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального характера.

Читайте ранее в этом сюжете: После разлива топлива в Норильске возбуждено уголовное дело о халатности