Нью-Йорк, США, , 03:13 — REGNUM За прошедшие сутки в Нью-Йорке были арестованы около 300 участников беспорядков, спровоцированных гибелью в Миннеаполисе от рук полицейского чернокожего мужчины Джорджа Флойда. Об этом начальник полиции мегаполиса Дермот Шиа сообщил 4 июня на пресс-конференции в штаб-квартире полиции, транслировавшейся телеканалом NY1.

Он также отметил, что число арестов каждый день снижается «с примерно 700 за ночь до примерно 500, а минувшей ночью — до примерно 300». По словам Шиа, арестовывают тех, кто совершает акты насилия, мародёрствует или нападает на полицейских.

Также начальник полиции Нью-Йорка обещал тщательно расследовать обвинения в адрес некоторых полицейских в превышении своих полномочий. При этом он подчеркнул, что большинство его сотрудников «действовали крайне профессионально и сдержанно при самых трудных обстоятельствах».

Как сообщало ИА REGNUM, в США с начала беспорядков полицейские задержали более 10 тыс. человек. Отмечается, что четверть от общего количества задержанных приходится на Лос-Анджелес, далее идут Нью-Йорк, Даллас и Филадельфия. Большинство задержаний связано в том числе с нарушением комендантского часа.

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