Москва, , 23:52 — REGNUM Проверку информации об избиении пассажирами водителя такси и угоне его автомобиля проверяет полиция в городе Москве. Об этом 4 июня сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу.

Мужчина, представившийся водителем такси, обратился в полицию с заявлением об избиении его пассажирами и угоне ими же автомобиля такси. По словам мужчины, инцидент произошёл на Ярцевской улице.

При этом в момент обращения в полицию сам мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и не смог вспомнить ни марки автомобиля, ни обстоятельств избиения.

Заявление гражданина было зарегистрировано в установленном порядке, начата проверка информации, сообщённой заявителем.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании в Удмуртии двух мужчин, подозреваемых в убийстве таксиста.

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