Тирасполь, , 20:43 — REGNUM Молдавия организовала очередную провокацию в Зоне безопасности молдавско-приднестровского конфликта. Как сообщил 4 июня сопредседатель Объединенной контрольной комиссии от ПМР Олег Беляков, инцидент произошёл вблизи одного из сёл Дубоссарского района, передает ИА REGNUM.

Провокация произошла на следующий день после того, как президенты Приднестровья и Молдавии договорились ввести для ряда населенных пунктов в Зоне безопасности упрощённый режим пропуска граждан.

«Однако уже сегодня в Зоне безопасности была организована провокация, которая носила откровенно срежиссированный характер. Молдавских фермеров, беспрепятственно въехавших на территорию ПМР, остановили сотрудники ГАИ. Выяснилось, что на передних сиденьях автомобиля находились сразу четыре человека, что является грубым нарушением эксплуатации транспортного средства», — приводят слова Белякова «Новости Приднестровья».

Он отметил, что приднестровские правоохранители указали на нарушение ПДД, но «фермеры вели себя эмоционально, привлекли дополнительно людей, в том числе сотрудников полиции и представителей мэрии близлежащих сел». «Мы считаем, что это хорошо организованная провокация», — пояснил Беляков.

Апогеем этого политического спектакля, по его словам, стало вмешательство вице-премьера Молдавии Кристины Лесник, которая обвинила приднестровские власти в «незаконных действиях по блокированию свободного передвижения путем установки импровизированного дополнительного поста».

«Мне кажется, это все сделано в пику тем договоренностям, которые были достигнуты вчера, и для того, чтобы показать, что этот механизм якобы не работает», — заключил Олег Беляков.

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