Пролетарск, , 17:14 — REGNUM В городе Пролетарске Ростовской области взорвался газовый баллон. В результате пострадали два человека, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России 4 июня.

Сообщение об инциденте на улице Студенческой в экстренные службы поступило около 13:00 мск. В частном доме произошёл хлопок газового баллона без последующего горения. Взрывной волной были повреждены окна.

Погибших нет, пострадали мужчина и женщина. Они были госпитализированы в центральную городскую больницу Пролетарска.