Кабул, , 16:53 — REGNUM Ответственность за взрыв, прогремевший в мечети в афганской столице городе Кабуле взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 4 июня сообщает Associated Press.

Согласно заявлению, распространённому террористической группировкой, целью атаки был имам мечети, которого боевики назвали «пропагандирующим зло вероотступником».

При этом другое радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) осудило атаку, совершённую на мечеть в Кабуле.

Ранее ИА REGNUM сообщало о взрыве, который прогремел в комнате для омовений при мечети в районе Вазир-Акбар-Хан в Кабуле. В результате атаки погибли два человека, в том числе имам Мохаммад Аяз Ниязи.

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