Москва, , 14:39 — REGNUM У компании-собственника резервуара из которого произошёл розлив нефтепродуктов в Норильске есть план ликвидации происшествия. Об этом 4 июня при помощи телемоста заявил первый вице-президент ПАО «ГМК Норильский никель» Сергей Дьяченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Авария масштабная. Выплеснулось очень много дизельного топлива. Это экстраординарное событие. 21 тысяча тонн попала и на почву, и на водные объекты. Есть ли у нас план? План есть, и мы работаем. Это произошло 29 числа в результате внезапного обрушения свайных основ под дизельным танком. Произошел отрыв днища танка от стенок и произошло разрушение аварийной зоны, которая окружает танк. 21 тысяча тонн была выплеснута. Это чрезвычайно сильный поток был», — сказал Дьяченко.

По его словам, нефтепродукты попали в водоём. Это создавало угрозу заражения топливом Карского море. Однако этот риск удалось предотвратить.

«Смогли найти морских спасателей. Они молодцы, отреагировали быстро, сформировали бригаду, подтянули оборудование и вовремя смогли поставить заграждающие боны, которые локализовали нефтяное пятно. Большая часть осталась в карманах реки Амбарная и в реке Амбарная», — заявил Дьяченко.

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