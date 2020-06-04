Пенза, 4 июня 2020, 10:13 — REGNUM От осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией, скончался клирик Сердобской епархии, входящей в состав Пензенской метрополии, протоиерей Валерий Волков. Смерть священника наступила 3 июня, сообщает пресс-служба Сердобской епархии.
Валерий Волков входил в епархиальный совет. Он служил в соборе Покрова Пресвятой Богородицы в селе Наровчат Пензенской области. Отпевание священнослужителя состоится в четверг, 4 июня, в Пензе, похороны пройдут в Наровчате.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пензе 3 июня скончалась медицинская сестра-анестезист палаты интенсивной терапии гериатрического отделения госпиталя ветеранов войн Татьяна Белоконева.
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