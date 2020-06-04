Санкт-Петербург, , 10:08 — REGNUM Трехлетняя девочка выпала с балкона 12-го этажа в Петербурге по недосмотру родителей, находившихся в состоянии сильного алкогольного опьянения. Ребенок чудом выжил и с многочисленными травмами в тяжелом состоянии находится в больнице. В отношении родителей идет проверка, после которой может быть возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, девочка 2016 года рождения выпала с балкона 3 июня около 22:30 в многоэтажном доме по улице Вавиловых.

Оба родителя — мужчина 1980 года рождения и женщина 1982 года рождения — в это время находились в квартире в пьяном виде. Они доставлены в отдел полиции, где на них составили административные протоколы за появление в общественных местах в состоянии опьянения.

«Проводится доследственная проверка по результатам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела», — отметили в Главке МВД.