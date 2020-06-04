Зеленодольск, Татария, , 09:36 — REGNUM В Татарии расследуется уголовное дело, возбужденное по факту ДТП с участием малолетних, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по РТ.

Установлено, что вечером 29 мая текущего года в Зеленодольске 36-летний водитель автомобиля «Газель», проезжавший по улице Гоголя, не уступил дорогу двум девочкам 6 и 7 лет, идущим по пешеходному переходу. Оба ребенка получили серьезные травмы и были госпитализированы.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, продолжается расследование уголовного дела.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Казани 17 марта произошел наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому дорожному переходу.

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