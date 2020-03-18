Казань, , 13:28 — REGNUM В Казани разыскивают очевидцев наезда на 41-летнего мужчину, который переходил проезжую часть по нерегулируемому дорожному переходу. Авария произошла 17 марта на улице Чапаева, водитель не уступил дорогу пешеходу, сообщает городская мэрия.

В результате ДТП мужчина получил ушиб мягких тканей правого плеча, правой голени. Водитель скрылся с места происшествия.

ГИБДД напоминает, что за оставление места ДТП предусмотрено наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административного ареста на срок до 15 суток.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, водитель автомобиля Audi сбил двух человек на пешеходном переходе вечером 13 марта в московском районе Выхино-Жулебино.

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