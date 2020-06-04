Москва, , 02:43 — REGNUM Не менее 26 пожаров в лесах было потушено спасательными службами в России за последние сутки, 4 июня сообщает пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана».

Площадь возгорания составила 3 034 гектаров. В стране зафиксированы еще пять лесных пожаров на площади 100 гектаров, большая часть которых приходится на территорию Амурской области — 59 гектаров.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня в Тайшетском районе Иркутской области был ликвидирован крупный лесной пожар.

Читайте ранее в этом сюжете: В Иркутской области ликвидировали крупный лесной пожар