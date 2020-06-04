Москва, , 00:21 — REGNUM Московский городской суд 3 июня продлил срок содержания под стражей бывшему члену Совета Федерации Рауфу Арашукову, его отцу Раулю Арашукову, а также другим фигурантам уголовного дела — бывшим сотрудникам МВД и СК РФ, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Суд продлили срок содержания под стражей до 24 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Москве первый апелляционный суд столицы вынес решение об отмене вердикта Московского городского суда о продлении срока ареста для экс-сенатора Рауфа Арашукова.

Бывший член Совфеда от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и другие фигуранты уголовного дела обвиняются в хищении у ПАО «Газпром» газа на сумму свыше 30 млрд рублей. Также Рауф Арашуков подозревается в причастности к двум убийствам.

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