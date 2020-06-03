Москва, , 13:43 — REGNUM Сотрудники службы экономической безопасности ФСБ и следователи МВД провели обыски в офисе «Российской венчурной компании» и в доме ее гендиректора Александра Повалко. Об этом 3 июня сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Отмечается, что руководство компании подозревают в злоупотреблениях на миллионы долларов. В компании подтвердили изданию факт проведения обысков, отметив, что оказывают правоохранительным органам необходимое содействие.

Сообщается, что уголовное дело, в рамках которого прошли обыски, возбуждено по статье «злоупотребление полномочиями с причинением тяжких последствий».

Как сообщало ИА REGNUM, «Российская венчурная компания» была создана распоряжением правительства летом 2006 года, является институтом развития венчурной отрасли.

Ранее в Министерстве территориального развития, строительства и ЖКХ Мурманской области прошли обыски. Как сообщил на брифинге губернатор региона Андрей Чибис, поводом для оперативных действий послужила деятельность Фонда капитального ремонта.

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