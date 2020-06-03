Фергана, Узбекистан, , 11:45 — REGNUM Пассажирский поезд насмерть сбил 12-летнего мальчика в Ферганской области Узбекистана, сообщили в пресс-службе МВД республики.

Несчастный случай произошел 30 мая в 11:40 (9:40 мск) между станциями Маргилан и Олтиарик. Ребенок на велосипеде пытался проехать через переезд. После столкновения мальчика госпитализировали в районную больницу. Несмотря на усилия врачей, ребенок скончался 2 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 января 2019 года в узбекистанском городе Нукусе пассажирский поезд сбил подростка, который прогуливался по железнодорожным путям в наушниках.

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