Ташкент, , 11:29 — REGNUM Пожарные эвакуировали 30 человек из 12-этажного жилого дома в Яшнабадском районе Ташкента, сообщили 3 июня в пресс-службе МЧС Узбекистана.

Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть в 1:08 (2 июня 23:08 мск). Пожарный расчет прибыл на место происшествия в 1:15 (2 июня 23:15 мск). Из горящей квартиры на восьмом этаже спасены два человека. Возгорание удалось потушить в 1:43 (23:43 мск).

Напомним, 1 июня сгорел магазин «Дружба», расположенный на первом этаже новостройки в Бухаре. Площадь пожара составила 20 кв. метров. Сгорели также некоторые продукты питания.