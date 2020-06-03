Париж, , 10:57 — REGNUM Парижская полиция 2 июня вечером провела задержание 18 участников несогласованной протестной акции против расизма и произвола сотрудников полиции. Об этом 3 июня сообщает радиостанция RMC.

«В ходе инцидентов, произошедших во время организованной в Париже запрещённой акции по призыву комитета поддержки семьи Адама Траоре, были задержаны 18 человек», — сообщила радиостанции со ссылкой на источник в полиции.

При этом указывается, что правоохранители не сообщили точных причин задержания протестующих.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 2 июня стало известно, что манифестация в Париже, которая была связана с гибелью в 2016 году 24-летнего Адама Траоре и возникшими тогда по этому поводу беспорядками, началась мирно, а затем переросла в столкновения с полицией. В ней принимало участие до 20 тысяч человек.