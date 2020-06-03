Сент-Луис, США, , 10:53 — REGNUM Отставной 77-летний капитан полиции США Дэвид Дорн, который пытался защитить местный магазин, был застрелен участвующими в протестах против жесткого обращения полиции в Сент-Луисе (штат Миссури) мародерами. Об этом 3 июня сообщает WBOC-TV.

По данным журналистов, отставной полицейский был найден ночью застреленным у здания магазина. При этом факты кражи из магазина и стрельбы, ставшей причиной гибели Дорна, вначале были опубликованы в Facebook Live, но затем это видео было снято.

По данному поводу президент США Дональд Трамп выразил соболезнования семье погибшего и поблагодарил всех сотрудников полиции за их работу на своей странице в социальной сети Twitter.

«Мы очень уважаем семью Дэвида Дорна, великого капитана полиции из Сент-Луиса, который был жестоко застрелен подлыми мародерами прошлой ночью», — написал Трамп.

Также отмечается, что Дэвид Дорн 38 лет прослужил в полиции США и являлся главой программы Исследователей департамента полиции Сент-Луиса для молодых людей, заинтересованных в карьере правоохранительных органов.

Напомним, беспорядки в Миннеаполисе, которые позднее перекинулись на многие города США, начались после того, как ранее в социальных сетях появилось видео, где запечатлено задержание полицией местного жителя Джорджа Флойда. На этих кадрах видно, что, когда последний лежит на земле с закованными наручниками руками, один из полицейских держит ему шею коленом, несмотря на то, что Флойд несколько раз говорит, что ему нечем дышать. Чуть позже Флойд, который был задержан в состоянии опьянения в автомобиле и оказал сопротивление, замолкает. Позднее житель города умер в реанимации, и после начала беспорядков четверо полицейских были уволены, а один из них обвинен в убийстве по неосторожности.