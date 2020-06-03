Санкт-Петербург, , 10:34 — REGNUM В отделении клинической инфекционной больницы им. Боткина в центре Петербурга, на состояние которого жаловались даже президенту России, произошел пожар с погибшим. Из-за возгорания постельных принадлежностей и обстановки пациент задохнулся угарным газом. Об этом 3 июня сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

ЧП произошло 3 июня ранним утром в Центральном районе города. В старом корпусе инфекционной больницы имени Боткина на Миргородской улице, д. 3, произошел пожар. На втором этаже четырехэтажного корпуса, в боксе № 11, где находился пациент с инфекционным гепатитом, загорелись постельные принадлежности и обстановка площадью 5 кв. метров. В результате чего 32-летний пациент задохнулся угарным газом.

«Горение ликвидировано персоналом больницы. Силами пожарно-спасательной части проведена контрольная проливка», — отметили в ведомстве.

В настоящий момент в старом корпусе больнице находятся 274 пациента, в том числе 51 лежачий, и 87 человек персонала.

Это уже второй случай пожара в больницах Петербурга. Напомним, 12 мая шесть человек погибли, задохнувшись угарным газом из-за загоревшегося аппарата ИВЛ в реанимации больницы Святого Георгия, лечащей COVID-19.

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Добавим, в конце 2019 года во время пресс-конференции с Владимиром Путиным президенту пожаловались на бездействие городских властей в отношении исторических корпусов петербургской инфекционной больницы им. Боткина. После чего было объявлено, что их ремонт начнётся по плану в 2021 году.

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