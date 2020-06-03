Славгород, Алтайский край, , 10:06 — REGNUM Кадровый казус произошёл в Славгороде (Алтайский край). Место признавшегося во взятках мэра города Сергея Горбунова, задержанного на днях при помощи бойцов спецназа Росгвардии, занял его первый заместитель — и.о. первого заместителя главы города Дмитрий Петраков, который, как пишет ИД «Алтапресс», в 2016 году был признан виновным в уголовном преступлении коррупционной направленности и отправлен в колонию.

И.о. первого заместителя главы города Дмитрий Петраков Slavgorod.ru

Ознакомившись с деталями уголовного дела, алтайские журналисты выяснили, что несколько лет назад оперуполномоченный Дмитрий Петраков работал в местном отделе госнаркоконтроля. Следователям удалось доказать, что тогда этот новоявленный чиновник вместе с сотрудником отдела собственной безопасности (ОСБ), стремясь «улучшить» статистику выявленияи раскрытия преступлений, занимались фабрикацией уголовных дел о сбыте наркотических средств, подбрасыванием наркотиков и фальсификацией доказательств.

Несмотря на то, что Дмитрий Петраков вину на суде не признал (как и его бывший коллега, проходивший по тому же делу), суды двух инстанций сочли мужчин виновными, оправив в колонию на 3,5 года за превышение должностных полномочий (286-я статья УК). Однако уже в мае 2019 года приняли в администрацию Славгорода председателем комитета по ЖКХ и экологии. Затем Петраков стал и.о. первого заместителя главы. Теперь вот руководит городом.

«Известно, что дефицит управленческих кадров в городах и районах — общая для всей страны беда. Но ситуация в Славгороде — это уже, кажется, перебор», — отмечают в ИД «Алтапресс».

Как уже сообщало ИА REGNUM, не повезло с градоначальником и жителям Барнаула.

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