Славгород, Алтайский край, , 11:55 — REGNUM Коррупционный скандал в Алтайском крае. После недавнего задержания мэра Славгорода Сергея Горбунова, которого подозревают в получении взятки от директора одного из обществ с ограниченной ответственностью за принятие юридически значимых решений о выборе поставщика угля для МУП «Теплосбыт» и заключении соответствующих договоров в обход порядка процедур закупки, стали скрываться и другие факты коррупции с участием чиновника. Об этом сегодня, 1 июня, сообщил региональный СУ СК РФ.

Мэра Славгорода Сергея Горбунова оставили под домашним арестом Цитата из видео СУ СК РФ

Судя по официальной информации, на допросе Горбунов признался в получении взяток на общую сумму более шести миллионов рублей.

«В настоящее время следователем решается вопрос о возбуждении дополнительных эпизодов преступной деятельности должностного лица. В связи с полным признанием вины по ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — сказано в официальном сообщении. Обвинение предъявлено по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере»).

Как уже сообщало ИА REGNUM, о задержании главы города Славгорода Сергея Горбунова сообщили 29 мая в региональном управлении МВД. Уточняется, что в этой операции участвовали бойцы спецназа Росгвардии.

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