Славгород, Алтайский край, 1 июня 2020, 11:55 — REGNUM Коррупционный скандал в Алтайском крае. После недавнего задержания мэра Славгорода Сергея Горбунова, которого подозревают в получении взятки от директора одного из обществ с ограниченной ответственностью за принятие юридически значимых решений о выборе поставщика угля для МУП «Теплосбыт» и заключении соответствующих договоров в обход порядка процедур закупки, стали скрываться и другие факты коррупции с участием чиновника. Об этом сегодня, 1 июня, сообщил региональный СУ СК РФ.

Мэра Славгорода Сергея Горбунова оставили под домашним арестом
Мэра Славгорода Сергея Горбунова оставили под домашним арестом
Цитата из видео СУ СК РФ

Судя по официальной информации, на допросе Горбунов признался в получении взяток на общую сумму более шести миллионов рублей.

«В настоящее время следователем решается вопрос о возбуждении дополнительных эпизодов преступной деятельности должностного лица. В связи с полным признанием вины по ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — сказано в официальном сообщении. Обвинение предъявлено по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере»).

Как уже сообщало ИА REGNUM, о задержании главы города Славгорода Сергея Горбунова сообщили 29 мая в региональном управлении МВД. Уточняется, что в этой операции участвовали бойцы спецназа Росгвардии.

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