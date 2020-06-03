Марнеули, Грузия, , 08:45 — REGNUM Новый случай смерти от COVID-19 зафиксирован в Грузии 2 июня. Об этом грузинскому «Общественному телевидению» рассказала глава Болнисского центра общественного здоровья Мака Мамардашвили.

«У мужчины были хронические заболевания, он скончался во второй половине дня. У пациента был подтвержден коронавирус 9 мая», — сказала Мамардашвили.

Она также рассказала, что умерший был из села Мушевани Болнисского района. Это село является самым крупным очагом заражения коронавирусом в Грузии. Оно закрыто на карантин.

Стоит отметить, что общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19 в Грузии, достигло 13. Всего на 2 июня в стране выявлено 796 случаев заражения коронавирусом. Победили инфекцию 634 человека.

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