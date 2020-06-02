Париж, , 23:36 — REGNUM Несогласованная акция протеста против полицейского произвола переросла в беспорядки и столкновения с полицией в Париже. Об этом 2 июня сообщает пресс-служба префектуры города.

Акция протеста началась вечером перед зданием суда на севере Парижа. Первые несколько часов прошли вполне мирно, но затем демонстранты начали громить мусорные баки и дорожные щиты.

Участники манифестации попытались перекрыть баррикадой бульвар Переферик, ломать строительные конструкции и устраивать поджоги. Полиции пришлось распылить слезоточивый газ, но до сих пор демонстрантов разогнать не удалось.

В настоящее время столкновения продолжаются, по данным полиции, в акции протеста принимают участие около 19 тыс. человек. Префектура полиции не согласовала акцию, так как во Франции действует запрет на массовые мероприятия в связи с эпидемией коронавируса.

Ранее ИА REGNUM сообщало о демонстрации в поддержку нелегальных мигрантов, которая прошла в Париже, несмотря на запрет префектуры города.

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