Курск, , 14:24 — REGNUM Курский Гидрометцентр прогнозирует на территории региона облачную с прояснениям и погоду с вечера 2 июня до вечера 3 июня. Об этом ИА REGNUM сообщили в МЧС Курской области.

На всей территории региона ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах — сильные дожди, грозы и град.

Скорость ветра ночью составит 3−8, днем — 6−11 метров в секунду, при грозах порывы ветра достигнут 15−20 метров в секунду. Температура ночью составит 6−11 градусов тепла, днем — 15−20 градусов.