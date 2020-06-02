Санкт-Петербург, , 11:28 — REGNUM В Санкт-Петербурге 19-летний учащийся колледжа зарезал свою мать, пока та спала. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело об убийстве. Об этом 2 июня сообщает пресс-служба Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу.

По версии следствия, подозреваемый 29 мая 2020 года в квартире одного из домов по Богатырскому проспекту в результате ссоры, возникшей на почве неприязненных отношений, несколько раз ударил ножом свою 42-летнюю мать, после чего спрятал ее тело в кладовку и с места происшествия скрылся. Молодого человека задержали 1 июня.

Как уточняет полиция, парень заколол свою мать после ссоры, когда та уже спала. Погибшая — жительница Саратовской области — умерла от многочисленных ранений в шею и грудь.

Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.