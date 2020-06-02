Атланта, США, , 09:40 — REGNUM За нарушение порядка во время проведения протестных акций против жесткого обращения полиции, ставшего причиной гибели в Миннеаполисе местного жителя Джорджа Флойда, сотрудники полиции Атланты (штат Джорджия) задержали 52 человека. Об этом 2 июня сообщает управление полиции города на своей странице в соцсети Twitter.

Также указывается, что за время протестных акций за нарушение порядка в городе были задержаны: 29 мая — 77 человек, 30 мая — 157 человек, 31 мая — 64 человека и 1 июня — 52 человека.

Кроме этого, управление полиции напомнило, что в городе с 21:00 (04:00 мск) 1 июня вступил в действие комендантский час, который продлен по 2 июня.

«Комендантский час наступил, полицейские обеспечивают его соблюдение и производят задержания при необходимости», — уточняется в сообщении.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что решение о продлении комендантского часа в Нью-Йорке, введенного из-за протестов против жестокого обращения полиции, приняли власти города.

Напомним, беспорядки в Миннеаполисе, которые позднее перекинулись на многие города США, начались после того, как ранее в социальных сетях появилось видео, где запечатлено задержание полицией местного жителя Джорджа Флойда. На этих кадрах видно, что когда последний лежит на земле с закованными наручниками руками, один из полицейских держит ему шею коленом, несмотря на то, что Флойд несколько раз говорит, что ему нечем дышать. Чуть позже Флойд, который был задержан в состоянии опьянения в автомобиле и оказал сопротивление, замолкает. Позднее житель города умер в реанимации, и после начала беспорядков четверо полицейских были уволены, а один из них обвинен в убийстве по неосторожности.