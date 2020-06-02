Балашов, , 10:03 — REGNUM В городе Балашов Саратовской области следователи устанавливают обстоятельства гибели 49-летнего рабочего в рамках доследственной проверки, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.

Предварительно выяснилось, что 1 июня текущего года в дневное время на территории, прилегающей к складским помещениям, мужчина на автопогрузчике осуществлял перемещение бетонной плиты. Предполагается, «что из-за влажного грунта под машиной и смещения центра тяжести в момент поднятия плиты, автопогрузчик опрокинулся на левый бок, придавив рабочего». На место были вызваны спасательные службы и бригада скорой помощи. Мужчину удалось извлечь из-под автопогрузчика, но от полученных травм он скончался.

Следователи провели осмотр места происшествия, обстоятельства инцидента устанавливаются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Саратове вечером 10 мая в Заводском районе при падении с башенного крана с высоты 35 метров погибла женщина.

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