Владивосток, , 03:36 — REGNUM В Приморье в первый день лета потушили девять гектаров леса в Тернейском районе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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На утро 2 июня в Приморье пожаров нет.

По информации министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира, пожар в Тернее на участке Самаргинское арендаторы ликвидировали оперативно — в течение суток. На тушении были заняты 12 человек и четыре единицы техники.

«Возможная причина возгорания — сухие грозы. Во вторник, 2 июня, в крае тепловых аномалий не выявлено», — сказали специалисты.

В 2020 году впервые за 10 лет Приморье признали готовым к пожароопасному сезону. Созданы оперативные группы, оснащенные высокопроходимой техникой, беспилотными летательными аппаратами, квадрокоптерами, воздуходувками. Работает система космического мониторинга.

Как сообщало ИА REGNUM, по сообщению пресс-службы «Авиалесоохраны», в России за минувшие сутки потушено не менее 35 пожаров в лесах на площади 3809 гектаров.