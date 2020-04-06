Ростовский губернатор поручил наказать виновных в крупном пожаре
Губернатор Ростовской области Василий Голубев считает, что основной причиной ландшафтных пожаров на Дону является человеческий фактор.
Ростовский губернатор выразил соболезнования родным погибшего спасателя
28 марта 2020 года во время тушения крупного ландшафтного пожара в Ростове-на-Дону погиб 30-летний сотрудник МЧС, младший сержант внутренней службы Алексей Кравцов.
В Ростовской области резко возросло число пожаров
В Ростовской области с начала 2020 года произошёл резкий рост пожаров. В период с января по март 2020 года произошло более 2 тыс. возгораний, что на 66,5% больше, чем за аналогичный период 2019 года.
Ландшафтный пожар на островном хуторе Задонье в Ростовской области бригада спасателей тушила с помощью ранцевых огнетушителей.
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Ростовская область перешла на особый противопожарный режим
В Ростовской области в период со 2 апреля по 15 октября установлен особый противопожарный режим. В это время требуется придерживаться дополнительных мер пожарной безопасности.
Ландшафтный пожар на островном хуторе Задонье в Ростовской области ликвидирован. На борьбу с огнём в Азовском районе ушло более семи часов. Площадь пожара составила 600 кв. метров, уточнили в ведомстве.
Пожар на островном хуторе под Ростовом-на-Дону потушили за семь часов
Ландшафтный пожар, вспыхнувший 5 апреля на островном хуторе Задонье в Ростовской области, ликвидирован за семь часов. Площадь пожара составила 600 кв. метров.
В Оренбургской области отмечен значительный рост ландшафтных пожаров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону.
По данным ведомства, с 22 по 31 марта на территории Оренбуржья произошел 31 природный пожар на площади 11 гектаров. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года наблюдается восьмикратное увеличение количества пожаров. С 3 по 31 марта площадь, уничтоженная огнем, увеличилась вдвое — с 5,5 до 13 гектаров.
В видеоконференции о предстоящем пожароопасном сезоне, которую провёл министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин, принял участие глава Марий Эл Александр Евстифеев. По словам министра, прогноз горимости на предстоящий сезон неблагоприятный. Лесные пожары остаются основным фактором, оказывающим негативное воздействие на экологический ресурс. При этом пожароопасный сезон уже начался.
С 4 апреля введён особый противопожарный режим на территории Эрзинского района Тувы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, постановление об этом приняли в администрации района.
«В период особого противопожарного режима запрещается разведение костров, сжигание сухой растительности, отходов и мусора в лесах, выжигание сухой травянистой растительности», — говорится в сообщении.
Пожароопасный сезон объявлен в Ивановской области с 6 апреля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
Постановлением регионального правительства утвержден перечень из 49 населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров в 2020 году.
Пожароопасный сезон в Ивановской области в этом году начался раньше обычного — причиной стала сухая погода и раннее завершение паводка.
В аэропорт столицы Бурятии Улан-Удэ прибыл вертолёт МЧС России Ми-8, который будет защищать поселения от лесных пожаров. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики.
По словам руководителя регионального агентства лесного хозяйства Александра Мартынова, его задействуют при угрозе перехода пожара на населённые пункты, а также объекты экономики.
На территории Бурятии с начала пожароопасного сезона зарегистрировали 13 лесных пожаров на общей площади около 183 га. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики.
Причиной большей части из них стало неосторожное обращение с огнём, а также выжигание травы. В первые сутки удалось потушить более 83% пожаров.
В Хасанском районе Приморья пожарные ведут борьбу с крупным природным пожаром, действующим на площади более 10 гектаров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
Малоснежная зима привела к раннему началу пожаров в лесах Забайкалья. По данным Авиалесоохраны на 5 апреля 2020 года, из 34 действовавших в России лесных пожаров площадью 9 206 га, 24 (площадью 7715 га) пришлись на Забайкальский край. Обеспокоенные этой ситуацией власти региона решили платить гражданам за сообщения о поджигателях, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Регионы России один за одним объявляют пожароопасный сезон. 6 апреля на территории Российской Федерации действовало 47 лесных пожаров на площади 9 057 га. Здесь проводились работы по активному тушению, сообщает «Авиалесохрана».
Горит лес, часто возникают травяные пожары.
Пожароопасный сезон открыт в 51 субъекте Российской Федерации, а особый противопожарный режим — в 18 субъектах. Ответственность за предупреждение и тушение лесных пожаров возложена на субъекты Федерации.
Насколько регионы готовы к пожароопасному сезону, какие предпринимаются меры — в трансляции ИА REGNUM.