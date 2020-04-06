С 4 апреля введён особый противопожарный режим на территории Эрзинского района Тувы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, постановление об этом приняли в администрации района.

«В период особого противопожарного режима запрещается разведение костров, сжигание сухой растительности, отходов и мусора в лесах, выжигание сухой травянистой растительности», — говорится в сообщении.